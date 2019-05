Косторная в короткой программе будет выступать в образе Беллы из "Сумерек"

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, под какую музыку будет выступать в следующем сезоне. 15-летняя спортсменка дебютирует на соревнованиях среди взрослых.

– В новом сезоне в своей короткой программе я буду в образе Беллы из фильма "Сумерки". Музыка к программе : Blue Foundation – Eyes On Fire, Muse – Supermassive Black Hole, – написала Косторная в своем Инстаграме. – ​В произвольной программе я растворюсь в музыке композитора Dario Marianelli – No One Ever Called Me That.

В сезоне 2018/19 Алена Косторная одержала победу в финале юниорского гран-при и заняла третье место на чемпионате России, уступив Анне Щербаковой и Александре Трусовой.