Косторная упала с тройного акселя в произвольной программе «Гран-при Франции»
16:42
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная представила произвольную программу на «Гран-при Франции».
Она упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной тулуп.
За прокат россиянка набрала 145,41 балла.
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