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Косторная удалила пост, в котором сообщила о смене имиджа

22:08
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная удалила пост, в котором сообщила о смене имиджа. Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует с новым цветом волос — фиолетовым.

Алена Косторная.«Очень красиво, тебе так идет!» Косторная перекрасила волосы

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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