Российская фигуристка Алена Косторная удалила пост, в котором сообщила о смене имиджа. Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует с новым цветом волос — фиолетовым.

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.