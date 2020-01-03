Косторная, Туктамышева и Степанова с Букиным перед выступлением в итальянском шоу

В фан-аккаунте вице-чемпионки России-2020 и победительницы Финала Гран-при-2019 Алены Косторной появилось видео из итальянского Больцано, на котором запечатлена она, а также другие российские фигуристы — чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева и действующие вице-чемпионы Европы — танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин.

Шоу Bolzano Passion Gala, которое состоится завтра, 4 января.