Косторная, Трусова, Валиева и еще 28 россиян включены в пул тестирования ISU

31 представитель включен Международным союзом конькобежцев (ISU) в пул тестирования на следующий сезон. В их число вошли чемпионка Европы по фигурному катанию-2020 Алена Косторная и чемпионки мира среди юниоров Александра Трусова и Камила Валиева.

Конькобежный спорт: Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева (Казелина), Павел Кулижников, Ирина Кузнецова, Евгения Лаленкова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Денис Юсков, Руслан Захаров.

Фигурное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Екатерина Константинова, Алена Косторная, Андрей Мозалев, Александра Трусова, Камила Валиева.

Шорт-трек: Семен Елистратов, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова.

Пул будет по ходу сезона обновляться на основе выступлений спортсменов.