Косторная, Трусова, Щербакова: время прокатов короткой программы «Гран-при России» и где смотреть

На российском этапе серии «Гран-при» в пятницу, 20 ноября, короткие программы представят женщины. Со своими прокатами выступят лучшие фигуристки страны — последними на лед выйдут Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Короткая программа на «Гран-при России» в Москве стартует в 19.30. Эту часть соревнований откроет Елизавета Нугуманова. Сильнейшие фигуристки заявлены во второй разминке. Так, Елизавета Туктамышева выйдет на лед в 20:25, а Софья Самодурова — в 20:32. После этого друг за другом выступят Косторная (время начала проката — 20:38), Трусова (20:45) и Щербакова (20:51).

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции женской короткой программы онлайн — в 19:25, на ТВ — в 19:45.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов

Первая разминка

Елизавета Нугуманова (Россия) — 19:32

Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:39

Анастасия Галустян (Армения) — 19:45

Анастасия Гулякова (Россия) — 19:52

Алина Урушадзе (Грузия) — 19:58

Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 20:05

Вторая разминка

Екатерина Рябова (Азербайджан) — 20:19

Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:25

Софья Самодурова (Россия) — 20:32

Алена Косторная (Россия) — 20:38

Александра Трусова (Россия) — 20:45

Анна Щербакова (Россия) — 20:51

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции