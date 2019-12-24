Косторная, Трусова и Щербакова прибыли в Красноярск на чемпионат России

Фигуристки группы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова прилетели в Красноярск, где пройдет чемпионат России.

Как сообщает ТАСС, также в Красноярск прилетели Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и другие лидеры российского женского одиночного катания. Их в аэропорту встретили болельщики и представители местных СМИ.

Действующей чемпионкой России является Щербакова, выигравшая турнир год назад в Саранске. Второе место заняла Трусова, Косторная была третьей.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 января.

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