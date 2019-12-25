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Косторная, Трусова и Щербакова на жеребьевке чемпионата России. Яркий кадр

19:59
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Пресс-атташе Международного союза конькобежцев Татьяна Фладе в своем Instagram опубликовала серию фотографий с жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию.

На одном из фото запечатлены Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе, а на другом — Евгения Медведева в компании спортивной пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Короткая программа у женщин на турнире состоится 27 декабря в 15.30 по московскому времени.

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