Алена Косторная, Александра Трусова и Майя Хромых вместе с другими участницами этапа Кубка России по фигурному катанию в понедельник, 9 ноября, представят свои произвольные программы. Время начала соревнований женщин — 18.00 (по Москве).

После короткой программы тройку лидеров составляют Алена Косторная (78,15 балла), Александра Трусова (77,42) и Майя Хромых (76,79).

Все выступления на этапе Кубка России в Казани в прямом эфире показывает Первый канал на сайте телекомпании. Трансляция произвольной программы женщин онлайн начнется в 17.55 9 ноября (время московское), ее можно смотреть в отдельном видеоплеере.

Порядок выхода фигуристок на лед:

Первая разминка

Александра Малахова

Валерия Костина

Валерия Ларионова

Анастасия Тараканова

Валерия Шульская

Ксения Цибинова

Вторая разминка

Елизавета Нугуманова

Софья Самодурова

Станислава Константинова

Майя Хромых

Александра Трусова

Алена Косторная

Кубок России по фигурному катанию в Казани: участники, расписание и трансляции