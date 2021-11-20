Чемпионка Европы Алена Косторная поделилась тем, как придумывает образы для своих программ.

— Я люблю экспериментировать, люблю быть разной. По поводу мэйкапов и причесок — я все придумываю сама. Я смотрю, как выглядит тот или иной персонаж — в произвольной программе это Билли Айлиш, как она выглядит на концертах, на обложках своих альбомов. Я вижу, что ее стиль — это вызов обществу и небоязнь быть другой, разной, небоязнь экспериментировать, выглядеть как-то глупо. Она не боится, просто берет и делает. Это меня сближает с ней, все идеи я делаю в соответствии с ее образом.

На «Гран-при Франции» Косторная за короткую и произвольную набрала 221,85 балла и заняла второе место.