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Косторная стала десятой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить тройной аксель

08:26
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Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. 16-летняя спортсменка набрала 234,84 балла по сумме двух программ, а в произвольной она чисто исполнила два тройных акселя.

Алена Косторная.Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

Таким образом, фигуристка стала десятой фигуристкой в истории, которая сделала тройной аксель. До нее это делали россиянки Людмила Нелидина и Елизавета Туктамышева, японки Мидори Ито, Юкари Накано, Мао Асада и Рика Кихира и американки Тоня Хардинг, Мирай Нагасу и Алиса Лю.

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