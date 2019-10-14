Косторная стала десятой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить тройной аксель

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. 16-летняя спортсменка набрала 234,84 балла по сумме двух программ, а в произвольной она чисто исполнила два тройных акселя.

Таким образом, фигуристка стала десятой фигуристкой в истории, которая сделала тройной аксель. До нее это делали россиянки Людмила Нелидина и Елизавета Туктамышева, японки Мидори Ито, Юкари Накано, Мао Асада и Рика Кихира и американки Тоня Хардинг, Мирай Нагасу и Алиса Лю.