«Косторная способна изменить представление о том, как должно выглядеть чемпионское катание». Взгляд из США

Известный журналист Джеки Вонг в своем Twitter выразил мнение, что у победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной при правильном развитии изменить представление о по-настоящему великом катании.

— У Косторной много того, что идет изнутри и чему вы просто не можете учить, — написал Вонг. — С правильным подходом к развитию у нее есть возможность изменить представление о том, как должно выглядеть по-настоящему великое катание.

Kostornaia has so many intrinsics that you just can't teach. With the right vehicles, she has the opportunity to transform what absolute great skating looks like in the next few years. https://t.co/tkBqYmQC4m — Jackie Wong (@rockerskating) October 13, 2019

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй