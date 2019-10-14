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«Косторная способна изменить представление о том, как должно выглядеть чемпионское катание». Взгляд из США

09:43
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Известный журналист Джеки Вонг в своем Twitter выразил мнение, что у победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной при правильном развитии изменить представление о по-настоящему великом катании.

— У Косторной много того, что идет изнутри и чему вы просто не можете учить, — написал Вонг. — С правильным подходом к развитию у нее есть возможность изменить представление о том, как должно выглядеть по-настоящему великое катание.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

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