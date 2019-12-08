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Косторная съела цветок на церемонии награждения. Щербакова и Трусова последовали ее примеру

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Алена Косторная и букет. Алена Косторная (в центре), Анна Щербакова (слева) и Александра Трусова.
Алена Косторная и букет.
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Забавный эпизод произошел во время церемонии награждения трех лучших фигуристок финала «Гран-при» в Турине.

Всем призерам — Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой — вместе с медалями вручали букеты. Причем организаторы предпочли живым или искусственным цветам сладости. Букеты были собраны из шоколада.

Заметив это, Косторная с улыбкой откусила один из цветков. Ее примеру, если судить по ТВ-картинке, последовали Трусова и Щербакова.

Момент на видео — на отметке 4.55.

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