Косторная съела цветок на церемонии награждения. Щербакова и Трусова последовали ее примеру

Забавный эпизод произошел во время церемонии награждения трех лучших фигуристок финала «Гран-при» в Турине.

Всем призерам — Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой — вместе с медалями вручали букеты. Причем организаторы предпочли живым или искусственным цветам сладости. Букеты были собраны из шоколада.

Заметив это, Косторная с улыбкой откусила один из цветков. Ее примеру, если судить по ТВ-картинке, последовали Трусова и Щербакова.

Момент на видео — на отметке 4.55.