Российская фигуристка Алена Косторная назвала спортсменок группы Этери Тутберидзе, с которыми ближе всего общается.

«Меня поддерживает моя любимая банда: Аня Щербакова, Даша Усачева. Просто люблю, не могу. Аня, удачи. Даше — скорейшего выздоровления. Это моя банда. Еще всегда очень помогают мальчики: Морис и Ника. Они всегда что-то подсказывают. Если видят, что прямо совсем какая-то ерунда происходит, всегда подъедут и подскажут, что и как», — рассказала Косторная на своем YouTube-канале.

Отметим, Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.