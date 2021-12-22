Косторная: «Щербакова и Усачева — моя любимая банда»
Косторная назвала фигуристок, с которыми ближе всего общается
17:59
Российская фигуристка Алена Косторная назвала спортсменок группы Этери Тутберидзе, с которыми ближе всего общается.
«Меня поддерживает моя любимая банда: Аня Щербакова, Даша Усачева. Просто люблю, не могу. Аня, удачи. Даше — скорейшего выздоровления. Это моя банда. Еще всегда очень помогают мальчики: Морис и Ника. Они всегда что-то подсказывают. Если видят, что прямо совсем какая-то ерунда происходит, всегда подъедут и подскажут, что и как», — рассказала Косторная на своем YouTube-канале.
Отметим, Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/channel/UCehS4qIMrszx3_zBxSOhLew/featured
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