Косторная, Щербакова и Трусова исполнили гимн России после награждения в финале «Гран-при»

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вместе исполнили национальный гимн на церемония награждения финала «Гран-при» в Турине.

Косторная победила в финале и установила мировой рекорд, набрав 247,59 по сумме двух программ.

Действующая чемпионка России Щербакова заняла второе место после падения с четверного флипа в произвольной программе (240,92 в сумме).

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, которая первой в истории среди женщин исполнила четверной флип на соревнованиях, но допустила падение с четверного тулупа в произвольной программе замкнула тройку (233,18).

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