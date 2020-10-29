Стал известен предварительный состав участников 4-го этапа Кубка России. В женском одиночном катании в числе прочих должны выступить чемпионки Европы Софья Самодурова и Алена Косторная, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Полностью состав участников выглядит следующим образом:

Мужчины: Матвей Гилев, Алексей Ерохов, Александр Зубов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Даниил Мурзин, Максим Петров, Роман Савосин, Леонид Свириденко, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Женщины: Станислава Константинова, Алена Косторная, Валерия Костина, Валерия Ларионова, Александра Малахова, Елизавета Нугуманова, Виктория Пфеффер, Софья Самодурова, Александра Трусова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Мария Альхова/Сергей Безбородько, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Васильева/Никита Володин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Мария Павлова/Илья Спиридонов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Алина Соловьева/Елисей Иванов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Влада Павленина/Александр Алексанян, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Иван Букин/Александра Степанова, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

4-й этап Кубка России пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.