Косторная с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии
12:32
16-летняя фигуристка Алена Косторная с ошибкой на тройном акселе исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.
Спортсменка исполнила каскад тройной аксель+двойной тулуп, но затем допустила степ-аут на тройном акселе. Далее Косторная исполнила одиночный двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.
Россиянка получила 154,96 балла за произвольную программу, 240 баллов по сумме двух программ и занимает первое место.
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...