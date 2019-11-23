Косторная с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии

16-летняя фигуристка Алена Косторная с ошибкой на тройном акселе исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Спортсменка исполнила каскад тройной аксель+двойной тулуп, но затем допустила степ-аут на тройном акселе. Далее Косторная исполнила одиночный двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.

Россиянка получила 154,96 балла за произвольную программу, 240 баллов по сумме двух программ и занимает первое место.

Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции