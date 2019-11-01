Косторная расстроена оценками за короткую программу на «Гран-при» во Франции

Россиянка Алена Косторная расстроена из-за полученных оценок за короткую программу на этапе «Гран-при» в Гренобле.

За прокат 16-летняя фигуристка получила 76,55 балла. Косторная в начале программы выполнила аксель в 3,5 оборота, однако судьи снизили оценку за недокрут элемента.

Кроме того, Косторная отметила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском.

— Немного обидно, — приводит ТАСС слова Косторной. — Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу, не получилось, значит надо двигаться дальше. Впереди произвольная программа, мой образ в ней (Белла из фильма «Сумерки») мне больше нравится, я более четко могу в ней выразить себя, много раз смотрела этот фильм, а также «Дневники вампира», так что я очень хорошо понимаю, что катаю.

С каждым годом восприятие музыки меняется, меняются движения, добавляется что-то новое, но в целом я как работала, так и работаю. Разве что больше времени уходит на изучение новых элементов. Да и на юниорском уровне мне каждый раз приходилось доказывать свой титул, а сейчас этого пока не требуется.

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