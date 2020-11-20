Косторная рассказала, попробует ли исполнить аксель на «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве. Косторная показала лучший результат в короткой программе, набрав 78,84 балла.

— Готова я была чуть лучше, чем перед этапом Кубка в Казани. Работали над проектами чуть дольше, самими выступлениями я не особо довольна, но оценки хорошие. Есть над чем работать, — отметила Косторная.

— Наверное вы имеете в виду аксель?

— Речь не только о тройном акселе. Были ошибки по прыжковой части, и сейчас даже. Надо совершенствоваться, нет пределов совершенству.

— Ждем ли завтра аксель?

— Нет, пробовать пока не будем. Надо его сначала наработать, зачем показывать элемент, который еще не совсем готов. Я считаю, что лучше сначала чисто откатать просто с тройными прыжками, не выпрыгивает из штанов. Лучше чисто все сделать, чем я буду ужасно прыгать.

— Есть ощущение, что вы уже вжились в этот образ и эту музыку. Насколько наши ощущения верны?

— Это действительно соответствует реальности, мне в принципе нравится творчество Бийли Айлиш. Я его, конечно, не очень часто слушаю, но мне близка Айлиш. И по возрасту, и по словам песен.

— Вы переводили слова музыки?

— Конечно. Я же не просто так музыку слушаю. Первая часть о том, что нет время умирать. Не время сдаваться. Очень похоже на мою ситуацию сейчас, да и не только со мной, с тем, что происходит сейчас в мире. Да, у меня нет сейчас каких-то сложных элементов, но я не сдаюсь, продолжаю бороться. То же самое делает мир с коронавирусом. А вторая часть уже о том, что вы увидите меня в короне. Но все поправимо. Я продолжаю верить и надеяться.

— А как сейчас тройной аксель, он стал лучше?

— Да, он стал лучше, я уже ловлю прежние ощущения, которые раньше были.

— Чистые попытки уже есть?

— Бывают. (Рустам Имамов)