Косторная рассказала о перенесенном мононуклеозе и пожелала выздоровления Щербаковой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в юниорском возрасте перенесла мононуклеоз, который диагностировали олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.

«Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей, — рассказала Косторная. — Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев. Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у нее все будет супер и она пройдет эту трудность так же, как и все другие на ее пути», — приводит слова Косторной ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

19-летняя фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.