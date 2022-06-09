Косторная рассказала о недопуске к соревнованиям из-за проблем с сердцем

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к диетам и тому, какие методы применяются в тренировочных группах для снижения веса, а также об их последствиях для своего здоровья.

— Диета — это вообще неправильно. Должен быть грамотно сбалансированный рацион, при этом без ограничений. Понятно, что человек не будет безостановочно есть шоколад. Но сладости и какие-то вредные чипсы могут быть, не надо же есть целую пачку.

Диета — это ужасно и отвратительно. Как только ставишь себе ограничение, сразу хочешь все есть. Запретный плод сладок. Постоянное взвешивание — то же самое. Тебя постоянно взвешивают, дают комментарий. Это может быть один-два раза в неделю, это нормально, но если это каждый день по нескольку раз, то это ненормально.

— Вас заставляли взвешиваться?

— Был такой момент, когда взвешивали. Сначала делаешь это сама утром. Потом перед утренней тренировкой взвешивают тренеры, смотрят твой вес, чтобы ты не вышла на лед и не сломала себе ноги. Надо дозировать нагрузку. Потом обед, после него снова смотришь сама, потому что понимаешь, что перед следующей тренировкой опять будет взвешивание. Если ты там прибавишь больше определенного количества, тебе прямо по пятое число дадут, скажут: «Вот как можно так халатно относиться к себе, своему здоровью, виду спорта? Тебя вообще-то ноги кормят, а ты со своим перевесом их ломать пойдешь».

Единственное, с перевесом в 400 граммов ты ноги себе не сломаешь. И что такое вообще обед в 400 граммов? Стакан воды — уже 250. Потом еще взвешиваешься после второй тренировки, чтобы посмотреть, сколько можно съесть на ужин. Если было недостаточное количество, то помимо основной заминки шла еще ходьба, бег в пленках, во всем, в чем только можно, чтобы выгонять из себя воду и все подряд, чтобы можно было съесть что-то адекватное. Обычную пищевую пленку заматываешь на кожу. Поры закрываются, она работает как термо.

— Это вас заставляли делать тренеры?

— Нет, мы сами. Кому-то нужно подсушиться и прочее. Знаю, что от этого большие проблемы с сердцем.

— А если бы были последствия?

— Они были. Сейчас вроде уже все нормально, но все равно холтер (прибор для отслеживания показаний работы сердца. — Прим. «СЭ») мне постоянно вешают. Когда я год каталась в «Ангелах», мне не давали допуск. Я на все соревнования была условно допущена, потому что были большие проблемы со здоровьем, мы пытались это восстановить. Но они были настолько глобальные, что ты как бы одно лечишь, а другое калечишь. Какой-то препарат из разрешенных чему-то одному помогает, но несет в себе вред. И мы выбирали, что конкретно сейчас нужно. Был момент, что по сердцу мне не давали допуски. Врачи говорили: «Мы сейчас дадим тебе допуск, а с тобой что-нибудь произойдет, и мы будем за это отвечать». И меня понять можно, что я хочу соревноваться, и их понять можно, потому что это ответственность.