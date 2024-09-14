Косторная рассказала о костюмах на новый сезон

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей рассказала о костюмах на новый сезон.

— Как оцените прокаты? Это то самое платье?

— Да. Мы его даже не меняли.

— Планируется еще..?

— Ну да, в данном случае мое платье, которое было на чемпионат России чуть-чуть не то. Что-то делает с моей фигурой. Но это чисто мое мнение. Я отдала его, сейчас дизайнеры будут решать, как его менять.

— Планируете в основном выступать в старом, но в доработанным варианте?

— Может да, а может... Как пойдет, не знаю. Буду менять под настроение. У меня их много — своих.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.