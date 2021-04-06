Косторная рассказала, что пока не готова делать тройной аксель без «удочки»
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пока не хочет исполнять тройной аксель без «удочки».
— Какие эмоции?
— Рада, что смогла сделать все задуманное. Конечно, это шоу-версия, но я рада, что добавила с предыдущего шоу. Рада, что смогла завести зал.
— Расскажите о программе, об идее.
— Идея практически аналогично тому, что происходит в клипе. Я нахожусь в стеклянном кубе, где меня все устраивает — полный климат контроль. И снег падает, и дождь идет, и какие-то водопады. И я не хочу из него выходить, но в какой-то момент приходится разбить куб и выйти.
— Про выход из зоны комфорта.
— Ну да.
— Можно сказать, что про вас? Про этот сезон? Приходилось ли выходить из зоны комфорта?
— Скорее, наоборот, я вошла в него.
— После перехода?
— Да
— Как проходит испытательный срок?
— Все хорошо.
— Получается набирать форму?
— В целом, да. Я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать все программы. И довольно-таки неплохо, потому что были довольно чистые, практически безупречные целиковые прокаты.
— Как акселек тройной поживает?
— Сейчас уезжал Сергей Викторович, я решила пробовать без «удочки», потому что после некоторых неудачных попыток сразу без «удочки» происходили микротравмы. Не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса.
— Какие чувства испытываешь, что команда на чемпионате сможет выступать под своим флагом?
— Безусловно, это гордость. Несмотря на то, что на некомандом чемпионате мира еще не разрешили, уже хоть где-то разрешают выступать под нашим триколором, вызывает чувство гордости за нашу страну. Ты можешь выступать за Россию, а она велика по отношению к другим странам
(Дмитрий Кузнецов)
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