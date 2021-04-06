Косторная рассказала, что пока не готова делать тройной аксель без «удочки»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пока не хочет исполнять тройной аксель без «удочки».

— Какие эмоции?

— Рада, что смогла сделать все задуманное. Конечно, это шоу-версия, но я рада, что добавила с предыдущего шоу. Рада, что смогла завести зал.

— Расскажите о программе, об идее.

— Идея практически аналогично тому, что происходит в клипе. Я нахожусь в стеклянном кубе, где меня все устраивает — полный климат контроль. И снег падает, и дождь идет, и какие-то водопады. И я не хочу из него выходить, но в какой-то момент приходится разбить куб и выйти.

— Про выход из зоны комфорта.

— Ну да.

— Можно сказать, что про вас? Про этот сезон? Приходилось ли выходить из зоны комфорта?

— Скорее, наоборот, я вошла в него.

— После перехода?

— Да

— Как проходит испытательный срок?

— Все хорошо.

— Получается набирать форму?

— В целом, да. Я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать все программы. И довольно-таки неплохо, потому что были довольно чистые, практически безупречные целиковые прокаты.

— Как акселек тройной поживает?

— Сейчас уезжал Сергей Викторович, я решила пробовать без «удочки», потому что после некоторых неудачных попыток сразу без «удочки» происходили микротравмы. Не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса.

— Какие чувства испытываешь, что команда на чемпионате сможет выступать под своим флагом?

— Безусловно, это гордость. Несмотря на то, что на некомандом чемпионате мира еще не разрешили, уже хоть где-то разрешают выступать под нашим триколором, вызывает чувство гордости за нашу страну. Ты можешь выступать за Россию, а она велика по отношению к другим странам

(Дмитрий Кузнецов)