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Сегодня, 11:55

Будет ли Косторная прыгать четверные? Отвечает сама фигуристка

Алла Шишкина
Колумнист
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала, собирается ли разучивать сложнейший элемент.

— Лиза Туктамышева в 26 лет готовит четверные прыжки. Ты собираешься их делать?

— У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание.

— И все-таки насчет четверных.

— Буду смотреть, как поведет себя тело. Никаких прогнозов дать не могу.

В сентябре нынешнего года 19-летняя Косторная перенесла операцию на бедре.

Российская фигуристка Алена Косторная. Большое интервью Алены Косторной — о травмах, Тутберидзе, Щербаковой, парном катании, любви к лошадям и караоке

Фигурное катание
Алена Косторная
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