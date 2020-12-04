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Косторная пропустит этап Кубка России из-за коронавируса

10:10
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, сообщается на официальном сайте ФФККР.

Накануне соревнований 17-летняя россиянка сдала положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что этап Кубка России из-за коронавируса пропустит Елизавета Туктамышева.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5262-alena-kostornaya-ne-vystupit-na-pyatom-etape-kubka-rossii.html

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