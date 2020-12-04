Косторная пропустит этап Кубка России из-за коронавируса
10:10
Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, сообщается на официальном сайте ФФККР.
Накануне соревнований 17-летняя россиянка сдала положительный тест на коронавирус.
Ранее стало известно, что этап Кубка России из-за коронавируса пропустит Елизавета Туктамышева.
Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5262-alena-kostornaya-ne-vystupit-na-pyatom-etape-kubka-rossii.html
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю