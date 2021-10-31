«Не мне судить, какие оценки дают судьи». Косторная — о работе судей на «Гран-При Канады»
Косторная оценила судейство на «Гран-При Канады»
08:10
Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в произвольной программе на «Гран-При Канады».
«Рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, исправить некоторые ошибки. Да, к этому добавились другие ошибки, но в целом я довольна сегодняшним результатом.
Не занижают ли мне баллы за компоненты из-за пропущенного года? Наверное, не мне судить, какие оценки дают судьи. Это решают люди со стороны. Не могу что-то конкретное сказать по своим компонентам.
Это были первые прокаты новых программ, в целом я довольна оценками", — сказала Костровая.
Косторная набрала 138,96 балла в произвольной программе и заняла только четвертое место. Первой стала Камила Валиева.
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