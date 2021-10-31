Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в произвольной программе на «Гран-При Канады».

«Рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, исправить некоторые ошибки. Да, к этому добавились другие ошибки, но в целом я довольна сегодняшним результатом.

Не занижают ли мне баллы за компоненты из-за пропущенного года? Наверное, не мне судить, какие оценки дают судьи. Это решают люди со стороны. Не могу что-то конкретное сказать по своим компонентам.

Это были первые прокаты новых программ, в целом я довольна оценками", — сказала Костровая.

Косторная набрала 138,96 балла в произвольной программе и заняла только четвертое место. Первой стала Камила Валиева.