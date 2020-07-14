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Косторная прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

21:48
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала уход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Не сказала бы, что что-то сильно изменилось. Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый фигурист должен найти тренера, с которым ему будет комфортно и который приведет его к нужным результатам.

Я бы хотела выучить четверной сальхов, но еще слишком рано об этом говорить. Мне нужно вернуть мои старые прыжки. В первую очередь, речь идет о тройном акселе. Нужно откатать программу с ним. Не хочу делать прогнозов, но надеюсь добавить в свой арсенал четверной прыжок", — приводит слова Косторной Olympic Channel.

«Постараюсь откатать два сезона и попробую стать нейрохирургом». Косторная рассказала о планах на будущее

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