Косторная прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала уход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Не сказала бы, что что-то сильно изменилось. Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый фигурист должен найти тренера, с которым ему будет комфортно и который приведет его к нужным результатам.

Я бы хотела выучить четверной сальхов, но еще слишком рано об этом говорить. Мне нужно вернуть мои старые прыжки. В первую очередь, речь идет о тройном акселе. Нужно откатать программу с ним. Не хочу делать прогнозов, но надеюсь добавить в свой арсенал четверной прыжок", — приводит слова Косторной Olympic Channel.

«Постараюсь откатать два сезона и попробую стать нейрохирургом». Косторная рассказала о планах на будущее