Косторная: «Прокатом в целом довольна, не понимаю, что произошло с трикселем»

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала второе место на этапе «Гран-при» во Франции.

«Прокатом в целом довольна, не понимаю, что произошло с трикселем, потому что его я очень много тренировала... ну ладно, не очень много, но уделяла ему наибольшее внимание.

Мне очень нравится программа под Билли Айлиш и ее творчество — это вызов обществу, демонстрация того, что я не такая как все. И мне это очень близко, в программе я катаю сама себя.

Возвращение выгрывающей Косторной? Я не хочу возвращения той Косторной, я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, которая была раньше. Сейчас другие жизненные позиции, я взрослее, другое в голове. Я уже не маленький ребенок, я выросла, другие мысли в голове. В целом стала старше, могу донести что-то более серьезное", — сказала фигуристка.

Также Косторная прокомментировала качество льда на турнире.

«Мне очень понравился, знаю, что все были недовольны — лед был очень хороший. Да, не везде лужи посыпали, но это не такие лужи, в которые упадешь — и будешь весь мокрый. Он такой и должен быть. А про ямы — это уже спортсменов касается. Просто не надо так сильно долбить по нему, и дырок не будет», — добавила она.

Косторная за короткую и произвольную набрала 221,85 балла и заняла второе место. Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции, по сумме выступлений набрав 229, 69 балла.