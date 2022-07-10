Косторная приняла участие в съемках передачи на Первом канале

Российская фигуристка Алена Косторная побывала на съемках программы «Видели видео?» на Первом канале.

«Еееее, познакомилась с суперклассным блогером Андреем Борисовым, и вы не представляете мою радость, когда в жизни он оказался таким же крутым и позитивным», — написала Косторная в своем Telegram-канале.

В марте 2022 года чемпионка Европы Косторная во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА.