Косторная превзошла свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России

Победительница серии «Гран-при» Алена Косторная набрала рекордные баллы за короткую программу на чемпионате России.

Фигуристка получила за свой прокат 89,86 балла, что превышает мировой рекорд в короткой программе, который она установила в финале «Гран-при». Тогда Косторная набрала 85,45 балла. Однако данное достижение не будет ратифицировано, так как оно было установлено на внутренних соревнованиях.

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