Фигуристка Алена Косторная после проката короткой программы на чемпионате России оценила свое выступление. Она набрала рекордные баллы — 89,86.

— «Я довольна», — впервые от Этери Георгиевны я услышала такие слова. Похвалила. Волнения не было, я стараюсь себя не накручивать. Если я прыгнула что-то пять прокатов на тренировке, почему я должна на шестой сделать неправильно? Полные трибуны мне нравятся, когда чем больше народа, тем лучше.

Победа на финале «Гран-при» не придала мне ни уверенности, ни ответственности. Это просто красивая медалька в коллекции.

Слухи о моем снятии? Не знала об этом. Только Даниил Маркович (Глейхенгауз — прим. СЭ) мне показал статью, когда мы были у стойки регистрации, и сказал: «О, Алена, ты все-таки едешь?» — Оказывается, у нас все решает Instagram.

Буду ли я теперь чаще выкладывать фото? Нет. Я же не Instagram-модель. (Дмитрий Кузнецов)

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