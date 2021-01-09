Косторная полностью восстановилась после коронавируса
15:44
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной.
Последняя пропустила чемпионат России, так как не успевала восстановиться после коронавируса.
«Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни», — цитирует Sport24 Плющенко.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-01-09-plyushchenko-kostornaya-polnostyu-vosstanovilas-posle-bolezni
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