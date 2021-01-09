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Косторная полностью восстановилась после коронавируса

15:44
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной.

Последняя пропустила чемпионат России, так как не успевала восстановиться после коронавируса.

«Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни», — цитирует Sport24 Плющенко.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-01-09-plyushchenko-kostornaya-polnostyu-vosstanovilas-posle-bolezni

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