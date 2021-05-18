Косторная показала новое видео с отдыха: «Когда мама и дочь выглядят как сестры»
08:56
Российская фигуристка Алена Косторная в своем Instagram опубликовала новое видео с отдыха.
Девушка выложила ролик, на котором вместе со своей мамой позирует перед камерой.
«Когда мама и дочь выглядят как сестры», — подписала видео Косторная.
В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.
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