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Косторная показала новое видео с отдыха: «Когда мама и дочь выглядят как сестры»

08:56
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Российская фигуристка Алена Косторная в своем Instagram опубликовала новое видео с отдыха.

Девушка выложила ролик, на котором вместе со своей мамой позирует перед камерой.

«Когда мама и дочь выглядят как сестры», — подписала видео Косторная.

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.

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