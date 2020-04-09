Косторная показала, как отрабатывает прыжки в домашних условиях

Чемпионка Европы Алена Косторная опубликовала в Instagram новая видео. Она показала, как отрабатывает прыжки в домашних условиях в период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Всем привет. В этой сложной ситуации в мире, я советую оставаться дома, соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких», — скзаал Косторная фанатам.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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