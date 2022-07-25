Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:06

Косторная показала фото с матча «Локомотив» — «Ростов»

Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Из личного архива
Алена Косторная.
Фото Из личного архива
1/2

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная посетила матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (2:2).

За игрой спортсменка наблюдала в компании блогеров Андрея и Паши Лапушкиных.

«В прекрасной компании вчера болели за «Локомотив», — написала Косторная в соцсетях.

Алена Косторная. Фото Из личного архива
Алена Косторная.
Из личного архива

Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряной (2020) и двукратной бронзовой (2018, 2019) победительницей чемпионатов России.

В марте 2022 года она во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА.

Алена Косторная
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух восхитился Щербаковой после того, как взял у нее интервью

Тутберидзе рассказала о восстановлении Акатьевой после травмы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости