Косторная показала фото с матча «Локомотив» — «Ростов»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная посетила матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (2:2).

За игрой спортсменка наблюдала в компании блогеров Андрея и Паши Лапушкиных.

«В прекрасной компании вчера болели за «Локомотив», — написала Косторная в соцсетях.

Алена Косторная. Из личного архива

Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряной (2020) и двукратной бронзовой (2018, 2019) победительницей чемпионатов России.

В марте 2022 года она во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА.