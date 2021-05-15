Косторная поделилась фотографией с отдыха на Кубе

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала фото с отдыха на Кубе.

«Кубинский прыжок», - подписала пост в Instagram Косторная.

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.