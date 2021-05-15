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Косторная поделилась фотографией с отдыха на Кубе

14:22
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала фото с отдыха на Кубе.

«Кубинский прыжок», - подписала пост в Instagram Косторная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.

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