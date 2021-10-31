Косторная поблагодарила тренеров и болельщиков после этапа «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Алена Косторная поблагодарила тренеров и болельщиков после этапа серии «Гран-при» в Канаде.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам — Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю.

Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные смс и настраивали на достойный прокат", — написала Косторная в Instagram.

По итогам произвольной программы Косторная набрала 138,96 балла. Россиянка заняла третье место по сумме двух программ, у нее на счету 214,54 балла.