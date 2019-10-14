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Косторная поблагодарила родителей и тренеров за поддержку на Finlandia Trophy

17:00
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Российская фигуристка Алена Косторная, победившая напредсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, опубликовала в Instagram пост, посвященный итогам выступления в Финляндии.

— Первые соревнования, сезон открыт. Хочу сказать спасибо моим тренерам, родителям и всем , кто меня поддерживал, — написала Косторная.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

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