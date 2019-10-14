Косторная поблагодарила родителей и тренеров за поддержку на Finlandia Trophy
17:00
Российская фигуристка Алена Косторная, победившая напредсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, опубликовала в Instagram пост, посвященный итогам выступления в Финляндии.
— Первые соревнования, сезон открыт. Хочу сказать спасибо моим тренерам, родителям и всем , кто меня поддерживал, — написала Косторная.
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