Косторная планирует исполнить три тройных акселя на этапе «Гран-при» во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная планирует исполнить три тройных акселя в двух программах на французском этапе серии «Гран-при», сообщается на сайте ISU.

15-летняя ученица Тутберидзе планирует исполнить один сольный тройной аксель в короткой программе и два в произвольной — сольно и в каскаде с двойным тулупом. На победном предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе.

Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.