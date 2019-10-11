Косторная откроет короткую программу женщин на Finlandia Trophy

Согласно жеребьевке победительница Финала «Гран-при» среди юниоров-2018/19 Алена Косторная выступит первой в женской короткой программе на Finlandia Trophy.

Косторная выйдет на лед в 19.36. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, cогласно жребию, будет открывать последнюю разминку участниц.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там помимо Туктамышевой и Косторной выступят: Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.