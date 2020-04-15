Косторная осудила тех, кто в первые выходные самоизоляции в Москве поехал на шашлыки

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная призналась, что относится к вынужденному карантину из-за пандемии коронавируса с пониманием.

— Наверное, это (карантин) надо воспринимать как должное, — цитирует ТАСС Косторную. — Быть может, даже лучше, что нас не повезли на чемпионат мира, потому что был бы еще больший риск заболеть. Хорошо, мы бы заразились, но мы дети, мы перенесем, а вот у Саши (Трусовой), к примеру, бабушка. Она приедет домой и тут же ее заразит. Это вопрос безопасности.

Почему кто-то должен подвергаться риску из-за того, что фигуристы решили, что конкретно им — надо? Никому не надо, а им надо! Это как с теми людьми, которые на шашлыки поехали.

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.