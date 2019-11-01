Косторная опередила Загитову в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Она набрала 76,55 балла за свой прокат.

Второй стала олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова. 17-летняя фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Она набрала 74,24 балла.

Еще одна россиянка Мария Сотскова стала 11-й (50,38).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 76,55

2. Алина Загитова (Россия) — 74,24

3. Мэрайя Белл (США) — 70,25

4. Старр Эндрюс (США) — 66,59

5. Вакаба Хигути (Япония) — 64,78

6. Каори Сакамото (Япония) — 64,08...

11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38