Косторная опередила Загитову в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Она набрала 76,55 балла за свой прокат.
Второй стала олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова. 17-летняя фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Она набрала 74,24 балла.
Еще одна россиянка Мария Сотскова стала 11-й (50,38).
? Ladies Short Program — Internationaux de France 2019— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
? https://t.co/7mUIxF3wS5
#? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/81lxNJEkdF
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 76,55
2. Алина Загитова (Россия) — 74,24
3. Мэрайя Белл (США) — 70,25
4. Старр Эндрюс (США) — 66,59
5. Вакаба Хигути (Япония) — 64,78
6. Каори Сакамото (Япония) — 64,08...
11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38