Российская фигуристка Алена Косторная рассказала об изменениях в произвольной программе перед «Гран-При Канады».

«После Finlandia Trophy тренеры мне сказали, что мы меняем произвольную. Я не стала с этим спорить. Тем более новую программу я чувствую лучше. Встал вопрос о показательном номере, я предложила здесь выступить под песню на английском, а во Франции на французском. Так всегда приятнее местной публике. Под песню New York, New York всем понравился прокат», — сказала Костровая.

Косторная набрала 138,96 балла в произвольной программе и заняла только четвертое место. Первой стала Камила Валиева.