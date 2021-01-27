Косторная объяснила, почему не будет участвовать в прыжковом турнире Кубка Первого канала

Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему не будет участвовать в прыжковом турнире, который пройдет в рамках Кубка Первого канала.

«Потому что мне нечего показывать там пока что», — написала Косторная в Instagram в ответ на вопрос подписчика.

Кубок Первого канала пройдет в московском «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля. Прыжковый турнир состоится 5 февраля.

В нем также примут участие Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.