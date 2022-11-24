Алена Косторная: «Лошадь встала на дыбы, и я упала в грязь. Обратно ехала в багажнике на газетках»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она объяснила, откуда у нее возникла любовь к лошадям.

— Откуда у тебя такая любовь к лошадям?

— Гены. У тети есть лошадь. Мы любим животных.

— Тетя занимается профессионально скачками или просто их разводит?

— Она занимает конкуром. Участвовала в соревнованиях, по-моему, они любительские.

— Уверенно сидишь в седле?

— Да. Если я здорова, то регулярно езжу на лошади. Обычно занимаюсь конкуром. В соревнованиях не участвую, занимаюсь в удовольствие.

— Почему выбрала фигурное катание, а не конный спорт?

— У меня не было выбора. Занималась фигурным катанием с детства, потом приехала один раз к тете и заинтересовалась лошадьми. И только потом начала заниматься конным спортом, но не так часто.

— С какого возраста ты занимаешься фигурным катанием?

— С четырех лет.

— А когда поняла, что хочешь заниматься конкуром?

— Где-то с десяти. Поэтому не стоял вопрос о том, чем я профессионально буду заниматься, а чем — в удовольствие.

— Наблюдала когда-нибудь за соревнованиями вживую?

— Нет.

— А делала ставки? Ты азартный человек?

— Не делала ставки, но азартный человек. Много историй из фигурного катания. Спорили с девочками на прыжки, спор всегда в одну сторону. Сейчас на деньги спорим. Когда не зарабатывали, то коньки развязывали другим, шоколадки приносили, лезвия чистили.

— Ты падала с лошади. Как это было?

— Это было в детстве, только училась. Была на даче, конюшня недалеко, вокруг грязь. Через десять минут езды лошадь встала на дыбы и я упала в грязь. Обратно ехала в багажнике на газетках.

— Если сравнивать падение с лошади и на льду — где страшнее?

— Все происходит непредсказуемо. Но на льду я понимаю, что сейчас будет больно. С лошади это происходит неожиданно. Мне повезло, что ничего не сломала, когда каталась на лошади. Хотя были падения.