Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе в финале «Гран-при»

Победительница двух этапов «Гран-при» Алена Косторная чисто исполнила короткую программу в финале серии.

Она без ошибок исполнила весь прыжковый контент: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Косторная набрала за свой прокат 85.45 и обновила мировой рекорд в короткой программе. Предыдущий был установлен ей же на этапе «Гран-при» в Японии — 85,04 балла.