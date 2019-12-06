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Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе в финале «Гран-при»

22:03
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Победительница двух этапов «Гран-при» Алена Косторная чисто исполнила короткую программу в финале серии.

Она без ошибок исполнила весь прыжковый контент: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Косторная набрала за свой прокат 85.45 и обновила мировой рекорд в короткой программе. Предыдущий был установлен ей же на этапе «Гран-при» в Японии — 85,04 балла.

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