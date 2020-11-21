Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала свое выступление на этапе «Гран-при России». Фигуристка заняла второе место, уступив Елизавете Туктамышевой.

— Я ожидала оценок, соответствующих своему прокату, — сказала Косторная. — Естественно, я расстроена немного, но что накатали, то и получили. Это уже повод задуматься, что мне нужно исправлять, что элементы нужно прокатывать. Я очень рада за Лизу, что, пройдя через все, она смогла выиграть.

— Казалось, что был чистый прокат.

— Нет, лутц первый совсем не получился, и каскад с сальховом, сам элемент я умею прыгать. Дорожка финальная в конце — меня там не хватает. Надо больше отдаваться, а я больше экономила сегодня, чтобы это было более красиво, в музыку. Чтобы непрофессионалам не было заметно, что что-то не так. (Анастасия Плетнева)