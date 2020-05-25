Фигуристка группы Этери Тутберидзе, чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала возвращение к тренировкам.

Напомним, что фигуристы сборной России заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов. Часть спортсменов начнет сборы в «Новогорске», часть — с 1 июня в Кисловодске.

— Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск. Ждем результатов теста, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился, — сказала Косторная в эфире Первого канала.

В минувшем сезоне Косторная стала победительницей финала «Гран-при» и чемпионкой Европы. На чемпионате России фигуристка заняла второе место.