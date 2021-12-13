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Косторная о травме: «Мне не разрешено что-либо комментировать»

20:21
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная воздержалась от уточнения характера травмы, которая не позволит ей выступить на предолимпийском чемпионате России. Ранее СМИ сообщили о переломе кисти у спортсменки.

— Алена, можно ли у вас спросить, что произошло, что за травма?

— Я ничего говорить не буду, — отчеканила каждое слово фигуристка.

— То есть снова журналистов будут обвинять в распространении слухов? Логично же спросить у вас, вы лучше всех знаете.

— Мне не разрешено что-либо комментировать.

Алена Косторная в нынешнем сезоне тренировалась в группе Этери Тутберидзе после полугода работы в «Ангелах Плющенко», пробилась в финал «Гран-при» и была одной из претенденток на попадание в олимпийскую сборную из трех человек.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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