Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала ситуацию с канадскими визами для выступления на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца. В ФФККР назвали эту ситуацию полной неожиданностью.

Косторная ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram под последним постом. Алену спросили, успеют ли фигуристы выехать в Канаду.

«Сами узнаем все из новостей», — написала Косторная.

Комментарий Алены Косторной. Фото Instagram

В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

Этап «Гран-при» в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.